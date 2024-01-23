Переживший операцию Николаев показал новую прическу

Певец Игорь Николаев не расстался со своей фирменной прической, однако показал, как бы мог выглядеть без нее. На это обратил внимание портал «Дни.ру» .

Исполнитель песни «Рояль в ночи» пережил в 2024 году операцию на сердце: у звезды случилась закупорка сосудов, которая потенциально угрожала его жизни. Врачи провели коронарное шунтирование. После восстановления и выписки Николаев с удовольствием вернулся к работе, но больше времени стал проводить с семьей.

Недавно певец показал, как отдыхает на улице с дочкой. При этом Николаев был одет по-зимнему, а всю пышную шевелюру он спрятал под шапку и капюшон. Это сделало его почти неузнаваемым. Единственное, что указывало на него — это усы и та самая счастливая улыбка, которую любят фанаты. Они высоко оценили семейный снимок и пожелали артисту хорошего настроения.

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