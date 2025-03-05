Пермяк опроверг жестокость по отношению к ребенку после его избиения

Мужчина из Перми частично признал вину в истязании несовершеннолетнего пасынка, однако заявил, что он хорошо к нему относился. Об этом пишет RT.

Мужчина проходит как главный фигурант по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего. Недавно суд отправил его в СИЗО на два месяца. Во время избрания меры пресечения обвиняемый заявил, что «любит детей», а к пасынку якобы относился хорошо. При этом он не стал полностью отрицать, что его избивал.

Напомним, в Перми нашли ребенка на морозе. Мальчик стоял на снегу босиком. Позже оказалось, что он сбежал от отчима, который подвергал его систематическим унижениям и бил.

Ранее сообщалось, что жительница кузбасского поселения спасла мальчика, которого избивала толпа подростков.