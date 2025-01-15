Пермские чиновники не знали, кто такой Курт Кобейн, в честь которого назвали улицу

Улицу в пермском СНТ, названную в честь лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна, не будут переименовывать. В администрации Добрянского городского округа рассказали RT , что название появилось по инициативе жителей и, вероятно, благодаря незнанию чиновников.

Как отметил канал, округом во время переименования улиц в СНТ «Радуга» руководила Елена Соснина. В беседе с журналистами она рассказала, что местные чиновники якобы не знали, кто такой Курт Кобейн. Они согласились на предложение жителей, так как это не нарушало закон.

«У нас у самих не хватало фантазии придумывать этим улицам названия. В соседней деревне Гари даже пришел житель и сказал, что хочет назвать улицу в честь себя. Мы согласились — почему нет?» — сказала собеседница RT.

Примечательно, что на улице Курта Кобейна в СНТ всего два участка. Некоторые чиновники, как указывал Ural Mash, узнали о названии впервые и возмутились ему. По их мнению, рок-звезда, которая увлекалась запрещенными веществами — не лучший пример. К тому же, сам музыкант погиб в результате суицида.

Напомним, 5 апреля 2024 года отмечалась 30-летняя годовщина смерти гранж-исполнителя.

Ранее сообщалось, что жители пермского СНТ сами решили увековечить память о Курте Кобейне еще в 2018 году.