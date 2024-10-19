«Пернатая ОПГ» закошмарила жителей: птицы разнесли десятки автомобилей в подмосковных Люберцах

Как передает Shot со ссылкой на очевидцев, в подмосковных Люберцах действует своеобразная «пернатая ОПГ», как ее прозвали уже местные жители. Отмечается, что уже довольно долгое время в ЖК Pilot 918 на улице Калараша птицы в буквальном смысле собирают мелкие камни на крышах, а после попросту скидывают их с 22-го этажа на припаркованные у подъездов автомобили.

В качестве подтверждения местные жители смогли заснять момент падения скинутого «летающим бандитом» камня на машину.

«Местные очень боятся, что рано или поздно прилетит по голове, опасаются выпускать детей на улицу», — приводится в публикации.

Сообщается, что жители ЖК неоднократно жаловались на происходящее в управляющую компанию «Любуправдом», попросив коммунальщиков хотя бы просто убрать камни с кровли домов. Однако те бездействуют, а сами жильцы не имеют доступа на крышу.

Ранее мы писали, что двое детей и двое взрослых подверглись нападению змей в Клину.