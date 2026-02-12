«Цирковые пенсионеры и экс-узники клеток»: в Серпухове открыли необычный приют

В деревне Еськино, затерянной среди полей городского округа Серпухов, заработал необычный приют. Здесь нет вольеров для бездомных кошек и собак. Как узнал REGIONS , здесь принимают тех, кого мода, бизнес или обстоятельства вышвырнули на обочину жизни: цирковых пенсионеров, антилоп, не вписавшихся в логистику строящихся зоопарков, и экзотических зверей, ставших для хозяев слишком сложными и дорогими.

Ветеринарный врач Екатерина Киселева и ее супруг Юрий Фролов запустили проект в феврале 2023 года. Толчком стала пандемия и ее последствия: частные зооцентры массово закрывались, животные теряли крышу над головой. Первыми подопечными стали черный буйвол и пони, которые вполне могли отправиться на обед хищникам. Супруги выкупили их буквально с торгов и поселили на собственном ранчо. Сейчас в приюте уже более полусотни хвостатых, пернатых и копытных.

«Наша цель — помочь тем, кто в беде. Мы стараемся обеспечить каждому животному должный уход и лечение», — говорит Екатерина.

За ее плечами — РУДН, Тимирязевская академия и аспирантура по зоологии. Днем она работает в цирке Никулина на Цветном бульваре, по ночам и в выходные спасает тех, кто оказался никому не нужен.

Среди жильцов — Рара. Этот попугай начал карьеру еще в 1970-х, бойко крутил педали велосипеда и развлекал публику. Теперь он на заслуженном отдыхе. Зимой Рара греется в доме, летом переселяется в уличный вольер. Никаких представлений, только покой, качественное питание и забота людей.

В отдельном загоне — малыш африканской антилопы спрингбок. Его привезли из московского зоопарка, который находится в стадии строительства. Пока возводились капитальные стены, теленок остался без присмотра. Сейчас его выпаивают специальной смесью строго по часам, как младенца. Через несколько месяцев он вернется в уже достроенный вольер.

Главный поток постояльцев — отказники. Сервалы, рыси, еноты, игуаны. Люди приобретают диких зверей, насмотревшись роликов в интернете, но быстро понимают: милый котенок сервала вырастает в хищника, который метит территорию, дерет обои и требует сырого мяса. Сдать обратно некуда. Отдать некому. В Еськино таких принимают без вопросов, но с условием — больше не заводить.

Приют существует без господдержки. Бюджет складывается из личных средств супругов и добровольных взносов. Волонтеры помогают строить вольеры, ветеринары из числа друзей консультируют онлайн. Екатерина не скрывает: финансовая яма глубокая, но останавливаться никто не планирует.

Каждый желающий может стать опекуном. Не забирать домой, а взять шефство — оплачивать корма или лечение конкретного животного. Взамен приют обещает прозрачные отчеты и благодарность тех, кто не умеет говорить, но умеет ждать.

