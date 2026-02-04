Пернатые гангстеры: дерзкие овсянки закошмарили фермеров и гусей в Подмосковье

На семейной ферме Цветковых в Щелковском районе Подмосковья разворачивается настоящая битва за пропитание. Как пишет REGIONS , местные сотрудники столкнулись с неожиданной проблемой: стая диких овсянок повадилась совершать дерзкие налеты на корм, предназначенный для домашних гусей. Маленькие, но смелые птицы превратились в головную боль для фермеров.

Эти птицы, размером с воробья, но с лимонно-желтым оперением, исторически селились рядом с человеком, питаясь рассыпанным зерном. Их название даже происходит от слова «овес», который они собирали у конюшен. Однако на ферме в Щелкове их аппетиты вышли за все разумные рамки.

Овсянки совершенно не боятся более крупных обитателей фермы и, сбиваясь в стайки, оперативно опустошают кормушки, оставляя гусей без обеда. По словам фермеров, аппетит у пернатых налетчиков оказался поистине ненасытным.

«К нашим гусям прилетели нахлебники овсянки, съели всю их еду», — пожаловались сотрудники фермы Цветковых.

Пока что сотрудники хозяйства применяют щадящие методы борьбы, пытаясь отпугнуть незваных гостей шумом. Однако численность смелых птиц только растет, и если ситуация не изменится, владельцам придется пойти на кардинальные меры. Один из рассматриваемых вариантов — полная смена режима кормления и перевод гусей на питание исключительно внутри закрытых загонов, чтобы перекрыть овсянкам доступ к легкой добыче.

