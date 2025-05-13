Пернатый любимчик Барановской с экостанции в ЯНАО стал отцом

Недавно экостанция в Новом Уренгое приняла телеведущую Юлию Барановскую, которая узнала о радостном событии — у ворона Кирьяна и его подруги Василисы появились птенцы. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пока подробности о количестве вылупившихся малышей не разглашаются, так как пернатый папа не подпускает людей близко к гнезду. Кормление птенцов происходит с родительского стола, где они получают разнообразные угощения: от мяса и каш до собачьего корма, который богат белками.

Это уже второе потомство у пары. Интересно, что Василису изначально принимали за Василия. Ранее у Кирьяна была романтичная, но печальная история любви с другой птицей, которая свободно летала вокруг. Они общались через сетку, обменивались лакомствами. Создать семью крылатые не могли из-за кардинально разных условий жизни.

Теперь Кирьян обустраивает свою жизнь с новой подругой. Отмечается, что птенцы были выведены в искусственном гнезде, что представляет собой орнитологический эксперимент. Такие конструкции устанавливаются во время летних экспедиций на ямбургском месторождении, изначально предназначенные для краснокнижных соколов-кречетов. Успех воронов в использовании этих гнезд — хороший знак, подтверждающий симбиотические отношения между кречетом и вороном в тундре, где кречет всегда наблюдает за воробьями, заселяя свежие гнезда.

На данный момент только Кирьян радует гостей экостанции своими звуками, в то время как Василиса лишь издает характерные каркающие звуки. Сотрудники надеются, что кто-то из птенцов унаследует способность звукоподражания, что добавит еще больше очарования этой уникальной истории.

Ранее сообщалось, что сотрудники Рузского регионального оператора спасли раненую птицу из Красной книги.