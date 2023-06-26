«Первая брачная ночь в полицейском обезьяннике»: молодожены нарушают закон ради красивых кадров

Сотрудники агентств сами рассказали журналистам, что готовы использовать на свадьбах дроны, вопреки всем рискам и запретам. Клиентов сразу предупреждают, что добиться официального разрешения на полет невозможно.

Несмотря на все меры, предпринятые, чтобы провести съемку незаметно, обязательно находится свидетель, который вызывает правоохранителей. В случае задержания съемочной группы, клиенты остаются без денег и без свадебных кадров. Уверяют, что самим молодоженам ответственность перед законом за подобную съемку не грозит.

«Раз так хочется видео с квадрокоптера, то не лучше ли отложить свадьбу?»; «Что за необходимость? Зачем нужны эти съемки, если нельзя. Все равно через год разведутся»; «Первая брачная ночь в полицейском обезьяннике — что может быть оригинальней?» — комментируют россияне.

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