Первая фура «Доброго дела» с гумпомощью отправилась из Подмосковья в Курскую область

Волонтеры Подмосковья отправили первую фуру «Доброго дела» с гуманитарной помощью для жителей Курской области в рамках специального сбора «Курск, мы рядом».

В составе груза двадцать пять паллет: девятнадцать — с водой, четыре — со сладостями, чаем и кофе, одна — с сухими кашами, лапшой и супами, еще одна — со средствами личной гигиены.

Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, волонтеры оперативно собрали груз на центральном складе в Балашихе.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Фото: [ пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области ] Фото: [ пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области ]

Сбор «Курск, мы рядом» был объявлен 7 августа волонтерами в рамках акции «Доброе дело» при поддержке областного министерства информации и молодежной политики.

Второй рейс запланирован на следующую неделю. Принять участие в сборе помощи могут все желающие. Жители региона могут принести сухпайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы.

Гумпомощь также принимают в специальных пунктах сбора. Их в Подмосковье восемьдесят пять, адреса доступны по ссылке. Также жители региона могут сделать пожертвование на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья».

Помощь отправляется в рамках большого регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», который был поддержан Губернатором Московской области Андреем Воробьевым.