Первая фура «Доброго дела» с гумпомощью отправилась из Подмосковья в Курскую область
Фото: [пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области]
Волонтеры Подмосковья отправили первую фуру «Доброго дела» с гуманитарной помощью для жителей Курской области в рамках специального сбора «Курск, мы рядом».
В составе груза двадцать пять паллет: девятнадцать — с водой, четыре — со сладостями, чаем и кофе, одна — с сухими кашами, лапшой и супами, еще одна — со средствами личной гигиены.
Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, волонтеры оперативно собрали груз на центральном складе в Балашихе.
«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.
Фото: [пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области]
Фото: [пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области]
Сбор «Курск, мы рядом» был объявлен 7 августа волонтерами в рамках акции «Доброе дело» при поддержке областного министерства информации и молодежной политики.
Второй рейс запланирован на следующую неделю. Принять участие в сборе помощи могут все желающие. Жители региона могут принести сухпайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы.
Гумпомощь также принимают в специальных пунктах сбора. Их в Подмосковье восемьдесят пять, адреса доступны по ссылке. Также жители региона могут сделать пожертвование на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья».
Помощь отправляется в рамках большого регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», который был поддержан Губернатором Московской области Андреем Воробьевым.