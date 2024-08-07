Первая группа школьников из Белоруссии посетила Подмосковье по программе международного обмена

Подмосковье приняло группу школьников, которые приехали для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами региона, в рамках межправительственных соглашений с республикой Беларусь. Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.

«По программе обмена к нам из Белоруссии приехали 265 человек, это первая группа в этом году. Мы составили маршрут таким образом, чтобы за короткое время детям удалось посетить как можно больше ключевых культурных достопримечательностей нашего региона», — рассказал первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн.

Отмечается, что в туристическую программу вошли экскурсионные поездки в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, посещение Музея «Дорога памяти» и Храма Вооруженных сил РФ. А проживали школьники из Беларуси в кампусах Гимназии имени Примакова.

Ожидается, что до конца лета на экскурсию в Московскую область приедут более пятисот школьников из республики Беларусь.