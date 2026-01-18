Первая хорошая новость года: один популярный продукт подешевел на 3% — едим каждый день
Сливочное масло открыло год неожиданным падением цен на 3%
Сливочное масло стало продовольственным товаром с наибольшим снижением потребительской цены в России за первые недели января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
Согласно данным, удешевление на один килограмм сливочного масла в абсолютном выражении составило почти ₽36. В процентном отношении снижение достигло почти 3%.
Аналитик связывает это с совокупностью факторов, включая стабилизацию сырьевого рынка после прошлогодних высоких цен на молоко и увеличение объемов производства в отрасли. В целом, как отмечают в АКРА, начало года характеризуется сдержанной динамикой потребительских цен на основные категории продовольствия.
