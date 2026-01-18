Сливочное масло стало продовольственным товаром с наибольшим снижением потребительской цены в России за первые недели января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

Согласно данным, удешевление на один килограмм сливочного масла в абсолютном выражении составило почти ₽36. В процентном отношении снижение достигло почти 3%.

Аналитик связывает это с совокупностью факторов, включая стабилизацию сырьевого рынка после прошлогодних высоких цен на молоко и увеличение объемов производства в отрасли. В целом, как отмечают в АКРА, начало года характеризуется сдержанной динамикой потребительских цен на основные категории продовольствия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли подростка, проглотившего магнитные шарики.