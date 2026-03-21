Первая российская игровая приставка: что известно о проекте и когда ждать

Первая российская игровая приставка выйдет не раньше заявленного ранее срока — к 2030 году, сообщили разработчики из компании Fplus « Газете.Ru ». Проект был анонсирован в июне 2025 года, тогда же были озвучены ориентиры по срокам и примерным характеристикам.

В компании уточнили, что на данный момент речь идет о прототипе (DevKit), представленного в трех вариантах с полнофункциональными отечественными операционными системами. Процессор прототипа соответствует уровню AMD 7×40U/x40U Max TDP 30W, оперативная память LPDDR5x до 64 ГБ, накопитель M.2 NVME 2280 с максимальной емкостью 4 ТБ. Эти параметры касаются именно прототипа и не отражают финальной версии консоли.

Разработчики подчеркнули, что проект находится на стадии проработки архитектуры и создания игровой экосистемы. Ключевым фактором для выпуска станет наличие контента, партнерской среды и устойчивой программной платформы. Финальные параметры, стоимость и название приставки пока неизвестны. В первых этапах используются глобальные компоненты, но стратегически планируется постепенная локализация и расширение сотрудничества с российскими производителями.

Fplus сотрудничает с отечественными студиями игр: прототип тестируют будущие проекты, включая шутеры и слешеры. Одним из партнеров является студия WATT, которая в 2026 году планирует выпустить шутер GRIMPS и первый в мире балетный экшен-слешер ЦАРЕВНА.

На форуме ЦИПР-2025 был представлен первый прототип приставки. Разработчики отметили, что к моменту выхода дизайн может сильно отличаться от показанного на выставке. В дорожной карте предусмотрен частичный переход консоли на отечественную элементную базу (20–40%), включая процессор российского производства.

В июне 2025 года пользователи заметили на китайском маркетплейсе устройство, похожее на прототип российской приставки — Force Handle 5 стоимостью 80 тыс. рублей, где клавиши подписаны буквами АБВГ вместо привычных ABCD.

Проект Fplus остается амбициозным и рассчитан на постепенное тестирование игр и компонентов, чтобы к моменту выхода приставка была полностью готова как с технической, так и с программной стороны.

