Первая школа в жилом квартале «Митино Парк» в Красногорске откроют к новому учебному году

Строительство общеобразовательного учреждения завершается в ЖК «Митино Парк» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что в настоящий момент стройготовность объекта составляет уже девяносто процентов, на объекте задействовано более восьмидесяти строителей, а также три единицы спецтехники. Данный трехэтажный учебный корпус рассчитан на триста учеников, его общая площадь составит почти семь тысяч квадратных метров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов.