Первое сентября за счет государства: все выплаты, доступные семьям

Новый учебный год еще не начался, а семейный бюджет уже проходит экзамен на прочность. Форма, обувь, рюкзак, канцелярия и спортивная одежда могут обойтись родителям в десятки тысяч рублей. На какую помощь могут рассчитывать семьи, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По словам парламентария, действующих мер недостаточно. Большинство пособий не связаны напрямую с подготовкой школьника к занятиям, а размер специальной помощи зависит от региона и положения семьи.

«Катастрофически недостаточно существующих мер поддержки. Отдельной федеральной выплаты, адресно направленной на подготовку ребенка к школе, сегодня не существует», — подчеркнула Останина.

На федеральном уровне малоимущие семьи могут получать единое пособие. Однако это регулярная выплата, которую родители расходуют по своему усмотрению, а не специальные деньги на школьную форму и канцелярию. Для многодетных семей с 2026 года предусмотрено послабление: при повторном обращении пособие могут сохранить, даже если доход оказался выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%.

Дополнительным подспорьем станет остаток материнского капитала. Если после использования сертификата на нем осталось не более ₽10 тыс., семья вправе забрать всю сумму деньгами. Выплата не зависит от возраста ребенка и дохода родителей, но для ее получения необходимо подать заявление.

В Подмосковье действует собственная помощь к школе. Многодетным семьям предоставляют ежегодную выплату на приобретение одежды для учеников. В 2026 году заявления принимают через региональный портал «Госуслуг», причем деньги можно оформить и на ребенка, который учится за пределами Московской области. Базовый размер поддержки составляет три тысячи рублей на каждого школьника. Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут получить ₽13 020 на питание и одежду ученика. Заявление также подается онлайн через региональный портал.

По мнению парламентария, помощь к 1 сентября должна быть единой для всей страны, поскольку стоимость формы и школьных принадлежностей растет, а возможность получить компенсацию сейчас во многом зависит от места жительства.

С 1 сентября 2026 года в школах России вводится трехуровневая оценка поведения для учеников со 2-го по 8-й класс — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» — по итогам годовой апробации, признанной наиболее эффективной. Итоговую оценку будет выставлять классный руководитель с учетом мнения других педагогов, социального педагога, психолога и советника директора по воспитательной работе.