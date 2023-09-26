«Первое впечатление правильное: психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников

Ведь все так хорошо начиналось: цветы, прогулки, слова любви, замужество. А семейная жизнь почему-то сильно напоминает ад. Так говорят жены абьюзеров, утверждая, что даже и не догадывались о скверном будущем.

Знали и догадывалась, уверены психологи. Просто не хотели видеть красные флажки. Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как перестать ошибаться в людях. По ее словам, люди оказываются в токсичных отношениях или попадают в лапы мошенников, потому что не умеют слушать свой внутренний голос.

«У нас возникает первое ощущение человека. Вот только мы кого-то увидели и все — сразу принимаем решение. Это и есть тот внутренний импульс, который говорит, что человек вам не нравится. Но кто его слушает?» — заявила Токарева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Далее, продолжила психолог, включается голос разума. Мы начинаем рационализировать, оправдывать, объяснять себе, почему мы не правы, почему этот человек хороший. Но правильным был именно первый внутренний импульс.

«Жертвы мошенников или абьюза всегда рассказывают одну историю: «Вот когда я его встретила, он мне очень не понравился, но потом он сказал то-то, нашел ко мне подход, что-то предложил». И тут человек начинает как раз не доверять себе», — констатировала собеседница издания.

Она посоветовала обратить внимание именно на первое впечатление и всегда доверять только ему.

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