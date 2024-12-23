Первокурсник сломал челюсть и повыбивал зубы из-за отсутствия освещения у томского вуза

Первокурсник Тюменского индустриального университета (ТИУ) получил серьезное повреждение нижней челюсти и сломал несколько зубов. По информации, полученной от очевидцев, инцидент произошёл из-за того, что студент споткнулся о натянутую проволоку, не заметив её в темноте на территории университета. Эти сведения были опубликованы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Местные жители возмущены как произошедшим с молодым человеком, которого пришлось госпитализировать, так и самим фактом отсутствия света у (ТИУ).

«На территории Тюменского индустриального университета произошло ЧП: мальчик студент первого курса сильно упал, сломал несколько зубов, получил сильную травму нижней челюсти. Он споткнулся об натянутую проволоку, которую не разглядел потому что было очень темно. Почему там нет освещения? Это же территория учебного заведения!» — пишет тюменка.

Девушка добавила, что юноше потребовалось наложить швы. В дальнейшем ему предстоит длительное и, возможно платное лечение у дантиста.

Ранее сообщалось, что учебно-тренировочные сборы с участием добровольцев студенческого корпуса спасателей прошли в Подмосковье. В сборах приняли участие более 100 человек, они получили навыки в области организации и проведения поисково-спасательных работ в природной среде. Им предстояло справиться с теоретическими и практическими заданиями, а также пройти учения. Им рассказали про основные правила оказания первой помощи и транспортировку пострадавшего, технологии проведения работ в природной среде и не только.