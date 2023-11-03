Первую интерактивную карту «Активного долголетия» Московской области представят на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия», которая состоится завтра в День народного единства, откроется экспозиция «Семья. Работа. Долголетие». Об этом сообщили в Минсоцразвития Московской области.

На мероприятии представят первую интерактивную карту «Активного долголетия», кадровый центр «Работа России», цифровой медиатоннель, который иллюстрирует эволюцию мер социальной поддержки семей с детьми. Для гостей проведут мастер-классы, лекции, кинопоказы и детские мероприятия. Кроме того, в выставочном пространстве Минтруда России представят проект «Активное долголетие».

«Подмосковный проект «Активное долголетие» — это более 260 тысяч долголетов, современные клубы, где каждый найдет любимое занятие, свыше 80 уникальных туристических маршрутов для бесплатных экскурсий», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.