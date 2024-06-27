Первую операцию по расширению сонной артерии успешно провели в Комсомольске

Врачи в Комсомольске-на-Амуре впервые провели операцию по установке стента в сонной артерии. Пациентом стал пожилой мужчина, перенесший инсульт. Об этом пишет transsibinfo.com .

Мужчине более 60 лет, зимой он перенес инсульт. После этого начались осложнения: у него кружилась голова, появлялся шум в ушах. Он обратился в региональный сосудистый центр больницы №7, где диагностировали сужение сонной артерии. Это стало показанием к серьезной операции.

Впервые в Комсомольске провели такое сложное вмешательство. Пожилому пациенту успешно установили стент на сонной артерии. Без него был бы слишком высокий риск возникновения тромбоза. Сосуд расположен близко к мозгу, что в перспективе создало бы угрозу жизни.

Операцию в городе провели впервые из-за отсутствия нужного оборудование. Не так давно медучреждение пополнилось дорогим ангиографом и необходимым инструментарием. До этого всех с сужением артерий направляли в краевые больницы.

Ранее сообщалось, что девушку с открытым переломом костей голени после ДТП на велосипеде прооперировали в Солнечногорске.