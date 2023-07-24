Первую смену форума «Территория смыслов» откроют в Подмосковье на этой неделе

Участниками первой смены «Мыслить», которая пройдет в мастерской управления «Сенеж», станут 350 человек — преподаватели гуманитарных дисциплин, социологи, философы, историки и ученые. Они создадут инструменты для поиска новых идей и смыслов. Важной частью работы станет формирование образа будущего России.

Участие в открытии первой смены примут в том числе руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках деловой программы смены «Мыслить» участники форума также встретятся с генеральным директором ВЦИОМ и советником первого замруководителя администрации президента Валерием Федоровым, советником Федерального агентства по делам молодежи Мадлен Батуриной и журналистом Владимиром Легойдой.

Всего в текущем году форум включает восемь смен, в том числе «Действовать», «Творить», «Служить», «Открывать», «Убеждать», «Помогать» и «Учить». В последних трех впервые будут участвовать подростки от четырнадцати до семнадцати лет.

Как отмечают организаторы, в рамках «Территории смыслов» участники познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих российских компаниях, найдут наставников и могут узнать больше о культуре страны.

«Территория смыслов» является крупнейшей образовательной площадкой страны и частью платформы «Росмолодежь. События». Организаторы мероприятия — Росмолодежь и АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по качеству образования.

*Возрастное ограничение 12+