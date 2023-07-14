Свыше 45 тысяч заявлений от абитуриентов поступило в колледжи Подмосковья

Более сорока пяти тысяч заявлений подали абитуриенты в подмосковные колледжи в рамках приемной кампании. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Самыми популярными среди молодых людей стали программы по ИТ-специальностям. На данное направление подали свыше пяти тысяч заявлений, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

На втором месте по востребованности у абитуриентов — операционная деятельность в логистике. На данное направление поступило почти 2,5 тысячи заявлений. На третьем — техническое обслуживание автомобилей. Обучаться этой специальности хотят 1,7 тысячи абитуриентов.

Вице-губернатор Московской области напомнила, что в этом году в колледжах региона предусмотрено почти восемнадцать тысяч бюджетных мест. Лидерами по подаче заявлений стали Щелковский колледж, Техникум имени С. П. королева и колледж «Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что Московская область занимает второе место в России по качеству образования.