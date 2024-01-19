Первую в этом году партию помощи военным в зону СВО отправили из Жуковского

Активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» вместе с семьями мобилизованных и неравнодушными жителями Жуковского собрали помощь нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

«Запрос большой: лопаты, скобяные изделия, печки, газ, спальные мешки, продукты, лекарства, теплая одежда и т. д. Скоро-скоро наши ребята получат посылки», — рассказала Дина Тушникова, заместитель руководителя штаба КСВО г. о. Жуковский.

В конце прошлого года одна из местных организаций приобрела для города новый грузовой автомобиль. Благодаря этой поддержке со стороны местного бизнеса в этот раз было отправлено за раз свыше двух тонн помощи нашим военнослужащим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил, что представители власти и волонтеры в Подмосковье стараются продолжать активно поддерживать участников спецоперации и их семей.