Первые 29 жителей Авдеевки подали документы на российское гражданство

Первые жители Авдеевки, освобожденной от украинских боевиков, подали заявление на российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале .

Представительница рассказала, что сотрудники паспортно-визового центра МВД уже приняли заявления от 29 человек, пожелавших получить российские паспорт и гражданство. Все обратившиеся люди – жители Авдеевки. Волк сообщила, что представители миграционной службы посетили людей, находящихся сейчас в пункте временного пребывания. Граждане попросили их оказать помощь в оформлении пакета документов, необходимых для получения гражданства России.

Также представитель МВД сообщила, что полиция не только консультирует людей по интересующим их вопросам, но и помогает пройти процедуру установления личности, так как многие люди, обратившиеся за помощью, лишились документов совсем, либо они были сильно повреждены. В любом случае документы требуют восстановления.

У сотрудников МВД уже есть опыт подобной работы, так они уже помогали разобраться с документами жителям Артемовска.