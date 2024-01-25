Первые десять соглашений с собственниками аварийного жилья подписали в Коломне

Накануне в подмосковной Коломне подписаны первые десять соглашений с собственниками аварийных помещений, выбравшими жилищный сертификат, в качестве меры социальной поддержки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что переселение из аварийных домов в регионе ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А с 1 января 2024 года в Подмосковье стартовал новый этап программы переселения из домов, признанных аварийными после 2017 года. По данной программе в городском округе Коломна планируется переселить четыреста человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Павшинской пойме Красногорска.