Весной 2014 жители будущих ДНР и ЛНР провели референдум, где решалось отделение Донбасса от Украины. В принципе, это была абсолютно гражданская акция. Если бы властям просто не понравились результаты, будущие ополченцы могли организовать новое голосование. Но все прошло благополучно, а в ответ Киев начал формировать добровольческие батальоны.

Житель ДНР Олег Гончаренко (имя изменено) вспоминает, что первую кровь эти бойцы попробовали на «Куликовом поле» в Одессе, когда живьем сожгли в Доме профсоюзов стремящихся к независимости сограждан. А затем они двинулись в Донбасс.

«Оружия тогда у нас еще не было. И первые украинские танки встречали буквально голыми руками. Я участвовал в одном таком захвате, когда мы заскочили на броню, закрыли тримплексы (бронированные стекла) и лишили танк зрения. Мы взломали люки и вытащили из башни экипаж», — вспоминает те события Олег.

Тем временем добробаты* шли в Донбасс, заливая все кровью. В одном из таких отрядов сражался родственник нашего собеседника. Это был племянник жены.

«Возможно, мы стреляли друг в друга. И где он теперь — не знаю», — подчеркивает Гончаренко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Практически в каждой семье есть такие истории, продолжает мужчина. Ценности народа каждый из участников событий в Донбассе поставил выше кровных уз.

Ранее мы рассказывали, как мобилизованный солдат организовал праздник перед штурмом Мариуполя.

*Нацистские добровольческие батальоны