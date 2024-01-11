«Первые в Европе»: эксперт расшифровал последние экономические заявления Путина

Российский президент встретился с дальневосточными предпринимателями, а также сделал ряд интересных заявлений об экономике страны. Специалист РАН Игорь Николаев в беседе с KP.RU рассказал, что имел в виду Владимир Путин во время рабочего визита в ДФО.

Несмотря на обилие санкций против РФ, страна выстояла и смогла адаптироваться к новым условиям. В результате к 2023 году появился прогноз, что ВВП может превысить 4%. Эти данные подтвердил и Владимир Путин во время беседы с бизнесменами дальневосточных регионов страны.

При этом подтверждают превосходство российской экономики даже во Всемирном банке. Там заявили, что ВВП обогнал уровень Евросоюза и США. О том же говорил и президент России.

«И то, что мы оказались первой экономикой Европы по паритету покупательной способности по итогам 2022 года, тоже объяснимо. Все-таки уровень цен у нас на самые ходовые товары несколько отстает от того, что в крупнейших западных странах. Кроме того, по итогам 2022 у нас был достаточно крепкий рубль», — объяснил Игорь Николаев.

Из статистики Всемирного банка на январь 2024-го следует, что по росту реального ВВП первым является Китай (5,2%), следом идет Россия (2,6%), США (2,5%), Япония (1,8%) и Евросоюз (0,4%). Однако в данном случае цифры представлены с учетом инфляции.

Ранее сообщалось о товарах и продуктах, которые могут подешеветь в 2024 году в России.