Первые воспитанники уже в скором времени пойдут в новый детский сад в ЖК «Южная Битца»

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение ГК ФСК на ввод в эксплуатацию нового дошкольного общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 325 воспитанников, в ЖК «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа.

Примечательно, что архитектурный облик объекта выполнен в тематике картин нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. В здании организованы игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий. Помимо этого, предусмотрены медицинский блок, столовая и прачечная. Территорию рядом с детским садом благоустроили.

Таким образом, в микрорайоне «Южная Битца» введен в эксплуатацию уже второй детский сад. Первый был открыт в прошлом году. Всего в проекте предусмотрено четыре детских сада, две школы и одна поликлиника. Для жителей организованы современные спортивные и игровые площадки. В процессе строительства также две школы, поликлиника и еще один детский сад.

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