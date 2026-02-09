Первые заказы на зарубежные поездки: Испания, Таиланд, Гонконг

Россияне уже начали оформлять бронирования на зимние каникулы 2026–2027 года, сообщают « Газете.Ru » аналитики сервиса OneTwoTrip. По их данным, большинство туристов традиционно планируют новогодний отдых за несколько дней до праздников: в сезон 2025–2026 около трети заказов (32%) оформлялись за 2–7 дней до поездки, еще 23% — за 8–30 дней, а около 10% — буквально за день до отъезда. Планирование более чем за полгода отмечалось лишь у 1% клиентов сервиса.

Тем не менее, уже есть первые ранние бронирования. Так, двое туристов забронировали трехзвездочный отель в Тюмени на три ночи с завтраками за 27 300 рублей. В столице один путешественник обеспечил себе встречу Нового года в четырехзвездочной гостинице с двухразовым питанием за 12 800 рублей. Компания из четырех человек выбрала трехзвездочный отель в Чебоксарах на сутки за 6 800 рублей, включая завтраки.

Среди зарубежных бронирований уже появились первые заказы. Один турист отправится в Мадрид в начале следующего года: номер в четырехзвездочном отеле на три дня обошелся в 27 500 рублей, питание не включено. Двое россиян забронировали пятидневное пребывание на Ко Самете в Таиланде в трехзвездочном отеле за 25 500 рублей без питания. Семья из четырех человек с двумя детьми остановится в Гонконге в четырехзвездочной гостинице с 5 января за 24 400 рублей без питания.

Таким образом, как отмечают эксперты OneTwoTrip, россияне проявляют интерес к зимним поездкам как внутри страны, так и за рубеж, при этом значительная часть бронирований по-прежнему приходится на период за несколько дней до праздников.

