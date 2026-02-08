Задержки багажа и рейсов: число жалоб на авиаперевозки в Петербурге резко выросло

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост недовольства пассажиров качеством авиаперевозок. Как выяснил «Деловой Петербург» , в 2025 году в Межрегиональное управление Роспотребнадзора поступило 418 обращений, связанных с действиями авиакомпаний или оператора аэропорта Пулково. Это на 32 жалобы больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 386 обращений.

Чаще всего петербуржцы жаловались на непредоставление услуг при задержках или отменах рейсов, несвоевременную доставку багажа, проблемы с возвратом денег за неиспользованные билеты, а также на плохое информирование о маршруте или времени вылета.

При этом, интересно, что параллельно снизилось количество судебных исков. Если в 2024 году пассажиры подали в суды города 87 исков к перевозчикам группы «Аэрофлот», то в 2025 году их число сократилось на треть — до 60. Эксперты поясняют, что наиболее частыми причинами споров остаются отказы в перевозке (недопуск на рейс с аннуляцией брони) и непредоставление помощи при задержках. Отдельную категорию составляют иски к аэропортам, связанные с состоянием инфраструктуры или причинением вреда здоровью.

Специфика подобных споров заключается в сочетании жестких требований к доказыванию и законодательно ограниченной ответственности перевозчика. Например, при закрытии неба из-за угрозы БПЛА штраф за задержку не взыскивается, но компенсировать убытки и моральный вред авиакомпании обязаны.

Цена иска по региональной практике чаще всего колеблется от 50-70 до 200-300 тысяч рублей. По мнению ряда специалистов, ситуация может измениться с 1 марта текущего года, когда вступят в силу новые правила. Они предоставят пассажиру право на полный возврат средств за невозвратный билет при любой задержке рейса более чем на 30 минут, что может спровоцировать новый виток судебных разбирательств.

Как ранее сообщал «ДП», накануне Нового года в Пулково 25 рейсов задерживались более чем на два часа. Недавний прецедент показывает, что пассажиры могут добиваться компенсаций: жители Петербурга отсудили у авиакомпании Pegasus 900 тысяч рублей за сорванный перелет, когда их бронь была аннулирована без предупреждения уже после регистрации в аэропорту.

