Первый бизнес-завтрак прошел в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье прошел первый бизнес-завтрак для представителей бизнеса региона, он состоялся в Шатуре в ресторане «Базилик». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Бизнес-завтрак — это инструмент для конструктивного диалога бизнеса и власти, которое способствует решению проблем предпринимателей. Основная цель подобных встреч — плодотворное обсуждение имеющихся вопросов вместе с приглашенными экспертами. Первый опыт показывает, что такой формат, действительно, пользуется спросом и мы будем продолжать проводить такие встречи», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ходе мероприятия представители бизнеса обсудили меры поддержки и требования к оформлению заявлений и документов. Такие бизнес-завтраки в округе будут проходить каждый первый вторник месяца, подать заявку для участия можно по телефону +7 (496) 452-24-97.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.