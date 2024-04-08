Первый бизнес-завтрак прошел в Московской области

«Бизнес-завтрак — это инструмент для конструктивного диалога бизнеса и власти, которое способствует решению проблем предпринимателей. Основная цель подобных встреч — плодотворное обсуждение имеющихся вопросов вместе с приглашенными экспертами. Первый опыт показывает, что такой формат, действительно, пользуется спросом и мы будем продолжать проводить такие встречи», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.