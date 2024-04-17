Первый детский сад продолжают возводить в подмосковном ЖК «Пятницкие Луга»

Первое дошкольное учреждение, рассчитанное на 350 воспитанников, готово в жилом комплексе «Пятницкие Луга» городского округа Химки уже на семьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер группа «Самолет» строит объект в рамках комплексного развития территории. Полная реализация проекта запланирована на третий квартал этого года. В настоящий момент на строительной площадке задействовано более тридцати человек, а также пять единиц техники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасада.

Площадь трехэтажного детского сада составит чуть менее четырех с половиной тысяч квадратных метров. Для каждой из 14 групп детей предусмотрен отдельный блок помещений с групповой, спальней, раздевальной, буфетной и туалетной комнатой.

Больше половины свободной от застройки площади озеленят — высадят молодые деревья и кустарники. Рядом с детским садом разместятся две современные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе и большая прогулочная зона с теневыми навесами для каждой группы.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра имени Рошаля в подмосковном Красногорске.