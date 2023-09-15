Первый детский сад, расположенный в ЖК «Горки Парк», продолжают строить

Строительная готовность первого детского сада, входящего в состав жилого комплекса «Горки Парк» Ленинского городского округа, составляет уже почти семьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

На данный момент на объекте завершено устройство монолитного каркаса здания, выполнена кладка внешних и внутренних стен, установлены окна. Строители ведут отделку помещений и фасада. Всего на площадке задействовано более ста человек, а также три единицы спецтехники. Известно, что ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируется уже в начале следующего года.

Ожидается, что трехэтажное здание площадью почти пять тысяч квадратных метров будет состоять из пятнадцати групповых зон. Каждая из них будет включать в себя спальню, буфетную, раздевалку, туалетные комнаты и помещения для проведения игр, занятий и приема пищи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей в рамках акции «Шар желаний».