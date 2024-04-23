Первый детский сад в подмосковном ЖК «Горки Парк» уже готов принять первых воспитанников

Первый детский сад в жилом комплексе «Горки Парк» ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало соответствующее разрешение девелоперу проекта группе «Самолет».

Примечательно, что трехэтажное здание детского сада площадью почти пять тысяч квадратных метров вмещает 15 групповых помещений со спальной, буфетной, раздевалкой, санузлами и игровой. Для занятий музыкой и физкультурой предусмотрены отдельные залы, а врачебную помощь окажут в медицинском кабинете с процедурной

При этом в вестибюле первого этажа для комфорта родителей обустроили зал ожидания, а для самых маленьких возле главного входа оборудовали колясочную. А на прилегающей территории проведено благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.