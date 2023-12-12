Первый елочный базар откроется в Подмосковье

Сегодня для жителей и гостей подмосковного Королева пройдет мероприятие, посвященное открытию первого в Подмосковье елочного базара, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января. Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье», — сказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, в ассортимент новогодних деревьев войдут ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. Отметим, что мероприятие в Королеве пройдет на улице Терешкова д. 1. В программу вошли открытие елочного базара, вручение елей членам многодетных семей и семьям участников СВО, для детей — посещение резиденции Деда Мороза и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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