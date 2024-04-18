Первый этап капитального ремонта Дворца культуры завершился в Ступино

В Ступино завершился первый этап капитального ремонта Дворца культуры на проспекте Победы, его провели в правом крыле здания и фойе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В правом крыле здания отремонтированные помещения передаются педагогам, здесь ведется расстановка мебели и музыкальных инструментов. В левом крыле более 70 рабочих продолжают демонтаж внутренних конструкций и отделку помещений», — говорится в сообщении.

Здание построили в 1956 году, оно стало самым большим объектом культуры в регионе, где проводится ремонт в 2024 году. Его площадь превышает 8,5 тысячи квадратных метров. В ходе работ строители проведут реставрацию большого хореографического зала и концертного зала филармонии, детской библиотеки. Там разместятся цирковая студия, студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская и не только. Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

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