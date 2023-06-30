Первый этап работ по благоустройству стартовал в Химкинском лесопарке

В подмосковных Химках проводят работы по благоустройству лесопарка в рамках инициированной губернатором Андреем Воробьевым программы «Парки в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин отметил, что работы в лесопарке рассчитаны на два года. В 2023 году будут организованы прогулочные маршруты с площадками для отдыха, вело-лыжные дорожки и беговой маршрут. Также начнется реализация профессиональной лыже-роллерной трассы, примыкающей к спортивному комплексу «Снежинка».

Отмечается, что в лесопарке оборудуют экомаршрут с навигацией и информационными стендами, рассказывающими об особенностях леса. Для детей создадут игровую площадку в экостиле. Для любителей животных оборудуют специальную площадку для выгула собак. А вдоль основных маршрутов установят современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.