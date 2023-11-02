Первый этап реконструкции Аллеи Славы завершился в Луховицах

В городском округе Луховицы завершился первый этап реконструкции Аллеи Славы, сообщили в областном Минблаго. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Мы сохранили мемориальную функцию пространства, при этом значительно обновили ее и расширили. Кроме того, у жителей Луховиц появилась современная зона отдыха», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Данную территорию разделили на три пространства, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны, локальным войнам и чернобыльской катастрофе, а также героям «Бессмертного полка». Там появилась зона экспозиции военной техники, мемориальная композиция у вечного огня, посвященную воинам-луховичанам, погибшим в годы ВОВ, площадь для проведения общественных мероприятий. Вскоре будут обустроены прогулочная зона и место отдыха у воды. В ведомстве отметили, что в округе в честь открытия сквера для жителей проведут торжественную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.