Первый этаж здания нового физкультурно-оздоровительного комплекса возводят в Раменском

В Раменском городском округе на улице Махова строители ведут работы по возведению первого этажа здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке задействовано более пятидесяти рабочих, а также пять единиц специальной строительной техники. Примечательно, что все работы идут в соответствии с ранее запланированным графиком.

В ФОКе будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн. Закончить постройку планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что капремонт бассейна в Селятино постараются завершить досрочно.