Первый каток с искусственным льдом открылся в подмосковной Истре

В городском округе Истра впервые открылся каток с искусственной наморозкой льда. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Как уточнил глава ведомства Михаил Хайкин, новый крупный каток «Елочка» расположен на площади Дружбы. Необходимый инвентарь можно взять на прокат совершенно бесплатно. Также работают теплые раздевалки и пункт по заточке коньков.

Торжественное открытие катка состоялось в субботу. На празднике выступили профессиональные фигуристы. Они отметили высокое качество льда.

Каток «Елочка» будет работать до конца зимнего сезона. Он открыт каждый день с 10:00 до 21:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность слаженной работы подмосковных ведомств в преддверии новогодних праздников.