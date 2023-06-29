«Первый написала, сидя на работе»: подольчанка пишет на заказ стихи о бойцах СВО

Моральная поддержка российских бойцов на передовой — задача для тех, кто остался в тылу. Ребятам, которые сражаются «за ленточкой», присылали трогательные письма и открытки, а теперь еще шлют и авторские стихи. Их пишет жительница Подольска Елена Петернел.

С начала спецоперации она была как на иголках, смотрела новости и волновалась за солдат, ведь и у нее самой есть военнослужащие в семье.

«Близких людей на спецоперации у меня нет, но есть много друзей и хороших знакомых, так как я живу в микрорайоне, где проживают военнослужащие. Меня неожиданно тронула судьба неизвестного мне парня, Василия Солака, который погиб под Луганском», — рассказала девушка корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Петернел начала общаться с мамой бойца, Еленой, и спустя пару месяцев родился первый стих. Как признается поэтесса, строки пришли прямо на работе.

«Я отправила свое первое произведение Елене, и ей очень понравилось. Она предложила разместить стих у себя на странице в соцсетях вместе с Васиным фото. Потом я написала еще несколько стихов, которые отправляла в патриотические группы», — поделилась Петернел.

Постепенно Елене стали приходить запросы от близких: написать рифмованное обращение к мужу, который защищает Родину, или почтить память погибшего под обстрелом сына. Теперь же у поэтессы-волонтера есть своя группа в соцсетях, где она публикует свои произведения. Недавно Петернел выпустила сборник, который вместе с помощью для бойцов отправляют «за ленточку». А композиторы берут стихи подмосковной девушки, и на свет выходят замечательные патриотические песни.

О том, сколько произведений Елена уже написала, можно почитать здесь.