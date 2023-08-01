Первый областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий открылся в Подмосковье

В Жуковской городской клинической больнице открыли первый в регионе областной урологический Центр. Здесь будут проводить плановые и экстренные операции пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Ожидается, что здесь будут проходить лечение пациенты со всего региона — в год порядка четырех с половиной тысяч человек.

«Центр оснащен современной медицинской техникой — видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии, что позволяет проводить почти 100% операций малоинвазивным методом», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Фото: [ Пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

Кроме того, в новом урологическом Центре открыта рентген-операционная, где есть возможность выполнять оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы.

«В нашем Центре выполняется весь спектр высокотехнологичных операций по профилю „урология“ в соответствии с рекомендациями и протоколами международного профессионального урологического сообщества», — подчеркнул руководитель Центра, главный уролог, онкоуролог Московской области Рамис Фатихов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» отметил важность привлечения врачей на работу в медучреждения региона.