Первый ребенок актера Александра Носика родился в подмосковном Щелково
Фото: [РИА Новости]
В Щелковском перинатальном центре родился первый ребенок российского актера Александра Носика, у него появилась дочь. Об этом сообщил канал «Типичное Щелково».
«Будущие родители не только из Подмосковья, но и из разных регионов России выбирают нас для рождения своего малыша. Это неудивительно, ведь в нашем центре трудятся профессионалы своего дела, у нас установлено современное оборудование, и мы применяем передовые технологии в родовспоможении», — рассказал главврач медучреждения Андрей Пастарнак.
По данным канала, услуги медицинского учреждения можно получить бесплатно, по полису ОМС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.