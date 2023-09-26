Первый ребенок актера Александра Носика родился в подмосковном Щелково

«Будущие родители не только из Подмосковья, но и из разных регионов России выбирают нас для рождения своего малыша. Это неудивительно, ведь в нашем центре трудятся профессионалы своего дела, у нас установлено современное оборудование, и мы применяем передовые технологии в родовспоможении», — рассказал главврач медучреждения Андрей Пастарнак.