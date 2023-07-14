Первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Подмосковья прошел в Балашихе

«Конечно же, у нас налажено очень тесное сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества. Мы часто приглашаем к себе членов КСВО из разных кругов, чтобы они рассказывали о своей деятельности, слышали вопросы, которые задают посетители Фонда, получали алгоритмы для работы с теми или иными проблемами», - подчеркнула руководитель филиала Ольга Ермакова.