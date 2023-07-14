Первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Подмосковья прошел в Балашихе
Фото: [Ирина Зубарева]
Первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Подмосковья прошел в Балашихе. В его рамках участники обсудили работу организации и меры поддержки бойцов и их семей, а также представили лучшие практики из муниципалитетов.
«Одна из главных задач комитета в том, чтобы объединить общие усилия Центров поддержки участников СВО и их семей, волонтерских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. И сегодня мы видим, как налажена эта координация», - отметила глава областного Министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Глава подмосковного отделения комитета Марина Мигунова отметила важность проведения регионального форума. По ее словам, это поможет эффективнее выстроить работу.
«Сегодня на форуме присутствовали представители пятидесяти семи округов, мы очень старались всех собрать. У нас создан внутренний канал для коммуникации руководителей штабов. Это очень важно, чтобы можно было помогать друг другу, делиться опытом и наработками», - сказала она.
Фото: [Ирина Зубарева]
Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества». С начала его работы в области поступило более тысячи обращений.
«Конечно же, у нас налажено очень тесное сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества. Мы часто приглашаем к себе членов КСВО из разных кругов, чтобы они рассказывали о своей деятельности, слышали вопросы, которые задают посетители Фонда, получали алгоритмы для работы с теми или иными проблемами», - подчеркнула руководитель филиала Ольга Ермакова.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев представил общественным деятелям областной филиал Фонда «Защитники Отечества».