Первый склад для негорючих стройматериалов достроили в логопарке «Обухово» Богородского округа

В логопарке «Обухово» Богородского округа достроили первый складской комплекс, в котором будут хранить негорючие стройматериалы. Заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) выдали сотрудники областного Главгосстройнадзора.

В сообщении ведомства уточнили, что ЗОС выдали по итогам контрольной проверки. Площадь нового объекта превышает 60 тысяч квадратных метров, его возведение началось в апреле прошлого года. Рядом со складом также обустроили парковки для легковых и большегрузных автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.