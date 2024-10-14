Первый снег выпал на территории Московской области

В Подмосковье под влиянием циклона выпал первый снег, местные жители начали делиться сообщениями об этом в своих социальных сетях. Об этом сообщает Regions.

Так, осадки наблюдали жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Дмитровского округа, Можайска. При этом первый снег традиционно продержался в регионе недолго, во второй половине дня он почти сошел на нет. Синоптики прогнозируют, что неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега сохранятся в регионе до вторника, 15 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.