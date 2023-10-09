Первый снег зафиксировали на одиннадцати метеостанциях Московского региона

На одиннадцати метеостанциях столичного региона зафиксировали первый снег, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в Подмосковье первый снег прошел в Домодедово, Клину, Волоколамске, Внуково, Шереметьево и Михайловском. В Москве — на метеостанциях Балчуг, Тушино и МГУ.

По словам синоптика, за минувшие сутки в столице выпало десять процентов от месячной нормы осадков, а в Московской области — двадцать три процента.

«В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину — пятнадцать миллиметров (осадков. — прим. ред.)», — отметил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столичном регионе заметно потеплеет.