Заморозки до минус 2,4 градуса зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

Минувшей ночью в Московском регионе зафиксировали заморозки до минус 2,4 градуса, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, самой холодной точкой стал подмосковный Наро-Фоминск. Также «легкие морозцы» наблюдались в западной и южной частях Московской области.

В столице на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 1,9 градуса, в Михайловском и ТиНАО столбики термометров опустились до отметки в минус 1,4 градуса.

Леус добавил, что, по предварительным прогнозам, предстоящей ночью отрицательные температуры будут наблюдаться на всей территории региона.

Ранее сообщалось, что на одиннадцати метеостанциях Москвы и Подмосковья зафиксировали первый снег.