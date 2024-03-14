Первый соревновательный день Чемпионата «Профессионалы» прошел в Серпуховском колледже

В Серпуховском колледже в рамках Регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» — 2024 конкурсанты выполняли задание по компетенции «Туризм». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Первое задание: подбор тура в город Нячанг — столицу провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Участникам за 30 минут нужно было подготовить вопросы клиенту для уточнения запроса и собеседования. Конкурсанты в формате презентации представили полное описание тура. Также они разрабатывали памятку туристу в соответствии с поездкой по указанному направлению

Эксперты оценивали не только подбор тура, но и качество устного представления программы обслуживания тура и оценку продуктивности использования выделенного времени (тайм менеджмента).

Параллельно с конкурсными состязаниями Чемпионата прошли и мероприятия деловой программы. Эксперты провели круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма». В ходе круглого стола обсуждали задачи, которые стоят перед специалистами в области туризма и гостеприимства, говорили и о проблемах, мешающих полноценному развитию туристической отрасли.

В пресс-службе ведомства добавили, что прошел еще один модуль соревновательного дня — «Работа с возражениями туриста». В данном модуле конкурсанты должны были найти правильные ответы на возражения клиента на предложенный вариант пакетного тура. В роли «капризного клиента» выступила главный эксперт Чемпионата Дарья Будик, а роль «менеджеров турагентства» выполняла конкретная команда участников соревнований.