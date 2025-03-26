Первый в мире мужчина «забеременел» в Челябинске

В Челябинске произошло уникальное событие: мужчина, сдавший анализ крови, узнал, что он якобы ждет ребёнка. И срок беременности — уже девять недель.

По сведениям, полученным из местных средств массовой информации и социальных сетей, мужчине необходимо было сдать кровь для проведения томографии. После получения результатов анализов его супруга обратила внимание на необычные показатели. На первом скрининге, который проводился на восьмой-девятой неделе беременности, было установлено, что ребенок не имеет синдрома Дауна.

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В справке, что получила жительница Челябинска, был указан код исследования, а также вся информация о том, что оно было якобы проведено в связи с беременностью пациента.

Супруги обратились в медицинское учреждение для получения разъяснений, где случившееся объяснили как ошибку в работе портала «Госуслуги».

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