Первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине объединил более 50 спортсменов в Подмосковье

В парке «Патриот» в Одинцове стартовали масштабные соревнования по практической стрельбе, организованные Федерацией практической стрельбы России (ФПСР), Федерацией стрелкового спорта России (ФССР), Федерацией практической стрельбы Московской области и Стрелковой лигой «Русские сезоны», сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Фото: [ пресс-служба губернатора Подмосковья/Евгений Пронин ]

Руководитель аппарата ФПСР Артемий Роговой отметил, что подобные мероприятия крайне важны для развития и популяризации этого вида спорта в РФ.

Впервые в рамках соревнований представлен класс «Винтовка динамическая PRS 600», в котором участвуют более 50 лучших стрелков из различных регионов. Программа включает восемь сложных упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров, где стрельба ведется из неустойчивых положений.

Параллельно с этим турнир в регионе проходит финал Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и карабина, который собрал спортсменов из двенадцати регионов России.

Как отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной Подмосковья по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин, соревнования организованы в индивидуальном и командном зачетах, сочетая в себе требования к скорости и точности стрельбы.

«Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда ему нужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат. Все здесь профессионалы высочайшего уровня. За этими результатами стоят тяжелейшие тренировки на выносливость, координацию», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Крейндлин, развитие практической стрельбы в Московской области выходит на серьезный уровень, а местные спортсмены регулярно занимают призовые места на общероссийских чемпионатах. В планах организаторов проводить отдельные кубки и чемпионаты по каждому виду оружия. Честную оценку на турнире дает высококвалифицированная судейская бригада под руководством Сергея Андреева.

Фото: [ пресс-служба губернатора Подмосковья/Евгений Пронин ]

Стоит отметить, что среди участников Кубка — кандидат в мастера спорта Светлана Курбатова из городского округа Котельники, которая занимается стрельбой пять лет и по профессии является преподавателем иностранных языков.

