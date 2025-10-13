Первый велосветофор появился на популярном маршруте у парка «Яуза» в Подмосковье
REGIONS: велосветофор установили у парка «Яуза» в подмосковных Мытищах
Фото: [Видновский лесопарк/Медиасток.рф]
На ключевом веломаршруте, соединяющем Мытищи и Москву через парк «Яуза», появился первый специализированный велосветофор. Об этом сообщило издание REGIONS.
Устройство с узнаваемой символикой в виде велосипеда установлено на перекрестке Северодвинской и Широкой улиц, где велодорожка выходит из парковой зоны на проезжую часть. Этот участок особенно популярен для семейных велопрогулок и ежедневно используется сотнями велосипедистов для поездок в сторону Свиблово и ВДНХ.
Новые светофоры интегрированы в общую систему регулирования перекрестка и работают в стандартном режиме с последовательным переключением красного, желтого и зеленого сигналов.
Установка, как ожидается, повысит безопасность на оживленном участке, где велосипедистам ранее приходилось самостоятельно оценивать дорожную обстановку.
Первые пользователи уже отметили, что движение стало более организованным и предсказуемым. Для велосипедистов это означает не только безопасный проезд, но и четкое обозначение их приоритета в рамках развития велоинфраструктуры масштабного парка «Яуза», который уже объединяет свыше 20 километров зеленых зон по обоим берегам реки.
